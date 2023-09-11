½êÂô¤Î¥¿¥¤¥½¥ó¤³¤Èµ×ÊÝ¹­³¤¤¬£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¥Ð¡¼¤ËÀøÆþ¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ç¡¢Ë¿¸©¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÀøÆþ¤ò·è¹Ô¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡¢¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬º£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¡£¤É¤ó¤°¤é¤¤¿á¤Ã³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È°ì¿Í¤ÇÆþÅ¹¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤µ×ÊÝ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤òÃíÊ¸¡£¡Ö¥¿¥¤¥½¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ×ÊÝ¤Èµ¤¤Å¤¤