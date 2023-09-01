「天下一品」ラーメンの動画はなぜバズるのか－有名ギタリストが火をつけた、客が“こだわりをカスタマイズ”できる自由な食べ方と圧倒的な商品力 創業50年を超える「天下一品」。スープが独特の「こってりラーメン」で多くのファンを持つ有名ラーメンチェーン店だが、最近では「天下一品で食べる動画はバズる」と話題になっている。 「天下一品」の動画がバズる理由