黒髪ロングの印象が強い人気女優は、誰が選ばれたのでしょうか。芸能人・有名人の人気度や将来性について定期調査を行っている株式会社アーキテクト（東京都港区）が、このほど発表した「黒髪ロングの女優人気ランキング」によると、「橋本環奈」さんが1位に選ばれました。【写真】「黒髪ロング」の人気女優ランキング…1位に選ばれた、橋本環奈さんランキングは、一都三県在住の10〜50代男女を5歳刻みで各50人、60代男女を各50人
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