プロボクシング元ＷＢＡ、ＷＢＣ世界ミニマム級王者で、井上尚弥らが所属する大橋ジムの大橋秀行会長が１８日、自身のインスタグラムを更新。同ジムに所属する山崎裕生が困っている老人を背負って自宅まで送ったエピソードを披露。称賛の声が続々届けられている。大橋会長の投稿によると、「昨日（１７日）ジムに一通の手紙が来ました」という。手紙には、横浜駅付近でおじいさんが足をケガして動けなくなっているのを高齢の女