4日、劇団「ナカゴー」の公式サイトとＸ（ツイッター）が、主宰を務める鎌田順也さん（38）が亡くなったことを伝えました。【写真を見る】【訃報】劇団「ナカゴー」主宰の鎌田順也さん（38）死去5年ぶりの本公演「しられざる」も全日程が中止に「ナカゴー」公式は「ナカゴー主宰の鎌田順也（かまた・としや）が7月27日21:50に、虚血性心不全により38歳にて永眠いたしました」と伝えており「通夜及び葬儀につきましては、去る8月2