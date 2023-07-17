◆第１０５回全国高校野球選手権記念静岡大会▽２回戦常葉大橘４―３静岡＝延長１０回タイブレーク＝（１７日・草薙球場）第５シードの静岡が延長の末、涙を飲んだ。昨秋の県大会準優勝・常葉大橘に競り負けて、２００９年以来、１４年ぶりに初戦敗退となった。２―２の同点で決着がつかず、タイブレーク方式にもつれ込んだ延長１０回。２死二、三塁から２点適時打で勝ち越され、その裏、１点差まで追い上げたものの、届かな