ＡＰ通信は１３日、ロシアがウクライナの民間人に強制労働をさせており、２０２６年までに２５か所の収容所などを作る計画があると報じた。ウクライナの反転攻勢に備えた塹壕（ざんごう）を掘らせるため、拘束した民間人を働かせているという。「夜明け前に起き、凍てつく寒さの中、１２時間は前線で塹壕を掘る。拒否した者は射殺された」激しい戦闘が続いているウクライナ南部ザポリージャ州などでは露軍に拘束された市民が