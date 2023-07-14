ファミリーマートは、7月16日から2ヵ月間、始業時間と終業時間を1時間ずつ繰り上げる「ファミマサマータイム」を開始する。ファミリーマートが16日から導入する「ファミマサマータイム」では、本社社員や全国の営業所で勤務するスーパーバイザーなど、4700人を対象に勤務時間を1時間繰り上げる。終業時間を早めることで、電力の逼迫が懸念される夕方の電力使用量を削減する狙い。2022年8月にも1ヵ月の期間で、サマータイムを導入し