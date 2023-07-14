宮崎駿監督（※崎＝たつさき）によるスタジオジブリの新作『君たちはどう生きるか』が、きょう14日より全国の映画館で上映が始まった。都内でもっとも早い午前8時から上映を開始したTOHOシネマズ新宿で鑑賞した観客に感想を聞いた。取材に応じてくれた2組の感想は図らずも真逆で、「もう1回観たい」という点で一致していた。【写真】映画館では…パンフレットについてのお知らせも同作は公開日とタイトル、鳥のような絵が描か