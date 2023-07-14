トヨタ車ベースはシリーズ初！光岡は、コンパクトカー「ビュート」の後継モデルとして「ビュート ストーリー」を設定し、2023年9月22日に発売します。シリーズ初のトヨタ車ベースになった光岡新型「ビュート ストーリー」1993年に発売されたビュートは、コンパクトな英国車風のデザインで人気を博し、累計1万3000台が販売されました。4代目となる新型ビュート ストーリーは、ベース車両を従来の日産「マーチ」からトヨタ