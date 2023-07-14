Google Chromeは、調べ物、仕事関連、プライベートなど、いろんな場合で使われている。同じようにみえている仕事でも、案件ごとに、調べる内容、目的も違ってくる。その分、タブを次から次へと開くことになる。当然、たくさんのタブで、ごちゃごちゃになって、目的のサイトを見つけるのも一苦労になることもよくある。Google Chromeは複数起動することができるので、グループごとに新たにウィンドウを起動すれば整理できるので便利