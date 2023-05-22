【北京共同】中国外務省の毛寧副報道局長は22日の記者会見で、G7広島サミットが中国の核戦力増強に懸念を示したことに対し「中国は一貫して自衛のための核戦略を取っており、G7の非難は完全に偽りだ」と反発した。