稲森いずみが、不倫夫に復讐する妻を演じる『夫婦が壊れるとき』（日本テレビ系、金曜深夜24時30分〜）が注目を集めています。原作は2015・2017年にイギリスでオンエアされて大評判となった『女医フォスター 夫の情事、私の決断』（原題『Doctor Foster』）。夫婦関係や不倫、夫婦間の“復讐”について著書多数の亀山早苗さんが、話題のドラマを読み解きます（以下、亀山さんの寄稿）。◆夫を信じていたばかりに……ドラマ『