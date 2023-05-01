卓球男子で東京五輪混合ダブルス金メダルの水谷隼氏（３３）が１日、ＴＢＳ系「ひるおび」に生出演。この日、現役引退を表明した卓球女子で五輪３大会出場の石川佳純（３０）＝全農＝について思いを語った。水谷氏は「僕も数日前に本人からちょうど連絡があって、聞いたばかりだったんですけれど」と前置きした上で「パリの選考ポイントが今５位ということで、パリオリンピックもまだまだ可能性はあったんですけれども、本人の