ブルワーズ戦に「3番・DH」で出場米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「3番・DH」で先発出場。4打数1安打で、チームは1-2で敗れた。初めてのミルウォーキー見参となったこの試合。最初の打席で審判に爽やかな挨拶をしたシーンがツイッター上のファンも発見。「笑顔で審判さんご挨拶」「にこやか」などとコメントが書き込まれた。初めてブルワーズの本拠地アメリカンファミリーフ