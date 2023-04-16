一気にこんな沢山言われても、困っちゃうよ！！！！！！車の運転中に出会ったら、憤慨したくなるような標識がツイッター上に投稿された。 一体どんなものなのか、早速ご覧頂こう。縦一列に並んだお団子のような5つの標識。その数の多さに何が何だか分からなくなってしまいそうだ。こちらは2023年4月4日、ツイッターユーザーのさこ（＠Sako_Hyoshikiyi）さんが「5連串刺しって、あまりない？？？？？？？」というつぶやきとともに投