Ä¹Ìî¸©¾®Ã«Â¼¤ÎÇòÇÏ¾è°È³Ù¤Ç29Æü¤ËÀãÊø¤¬È¯À¸¤·¡¢ÍâÆü2¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤¦¤Á1¿Í¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸µ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¹¥á¥¤¥ó¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤¬Ç§¤á¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÅö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀãÊø¤ÏÇòÇÏ¾è°È³Ù¤ÎÅìÂ¦¤Î¼ÐÌÌ¤Çµ¯¤³¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤«¤é¥¹¥­¡¼¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­5¿Í¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤¦¤Á3¿Í¤Ï°ÂÁ´¤Ë²¼»³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥á¥¤¥ó¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¤µ¤ó¤Ï30Æü¡¢ÊÆNBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ