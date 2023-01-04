「沈黙は裏切り」インタビューで王室を批判2020年にイギリス王室を離脱したヘンリー王子が、欧米メディアのインタビューに応じ、王室を批判した。その上で、「父や兄を取り戻したい」などと話した。ヘンリー王子：内密に事を進めようとすると、私や妻に関する不利な情報がリークされたりしました。ロイヤルファミリーのモットーは、「不平は言わない、説明しない」ですが、それは単なるモットーに過ぎないヘンリー王子は、王室が記