人気ブロガーで作家の、はあちゅうさん（36）が27日までに自身のツイッターを更新し、誹謗（ひぼう）中傷の書き込みについての裁判結果を報告した。「誹謗中傷裁判の判決をいくつかもらったんですが」と書き出したはあちゅうさん。「私を精神異常者と呼ぶ表現や息子への『祝福されない誕生にされてしまった子供』等の表現に『社会通念上許容すべき限度を超えた侮辱行為』との判決が出ました」と報告した。「私が勝手に傷つい