ある動物の行動がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】話題になったXYさんの投稿「地震の時ね、ウチの庭に住み着いてるキジが『ひぇぇぇ！！ひぇぇぇ！！』といつも鳴いてくれるんで緊急地震速報よりも早いのよ。」とツイートしたのは創作サークル「のんどにーる」代表のXYさん（@XianYushui）。日本で地震予知すると信じられている動物といえばナマズが有名だが、実はキジと地震を結びつける言い伝えも多く、「キジが鳴き続け