¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¼õµë³Û¤Ï¡Ö14.6Ëü±ß¡×¤È¡¢Âà¿¦¸å¤ËÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¸·¤·¤¤»þÂå¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÀ¸Æ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÍîÃÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢ËÒÌîFP»öÌ³½ê¤ÎËÒÌî¼÷ÏÂCFP¤¬¡¢¡ÖÇ¯¶â¼õµë³Û¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤«¡×¤È»öÌ³½ê¤ØÁêÃÌ¤ËÍè¤¿63ºÐÃËÀ­I¤µ¤ó¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ç¯¶â¼õµë³Û¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤À¤±¤¸¤ãÊë¤é¤»¤Ê¤¤¡ÄÏ·¸å¤Î¶ì¤·¤¤»ñ¶â·«¤ê²ñ¼Ò¶Ð¤á¤Ê¤É¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ