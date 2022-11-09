元タレントの坂口杏里さんが7日、YouTubeチャンネルをおよそ3カ月ぶりに更新。夫との関係修復を報告した。【映像】坂口杏里さんと夫・進一さんの2ショット（複数カット）坂口さんは6月8日、自身のSNSを通じてトランスジェンダーで格闘家の進一さんと電撃結婚したことを発表。そのおよそ2ヶ月後には、金銭トラブルが原因で離婚騒動に発展。坂口さんが「離婚は成立しました」と報告すると、進一さんは「離婚していない状態です」