ソニーの誇るゲームハード、プレイステーションシリーズ。現行最新ハードとなるPS5が発売されたのは、2020年11月のこと。リリースからもう2年が経過しようしているが、少なくとも日本国内に関しては、転売屋の横行や抽選販売だので、「ゲームは好き。ソニーも好きだけど未だにPS4が現役」という人を大量に生み出すことになった。中でも転売屋の存在はきっとソニーも頭を抱えていることだろう。僕も当初は「絶対欲しい」とか思って