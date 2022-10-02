「阪神３−３ヤクルト」（２日、甲子園球場）ヤクルト・村上宗隆内野手が球界１８年ぶり、令和初の三冠王獲得が決定的な状況となった。現在、村上の打率・３１６７。打率２位の中日・大島は最終戦の広島戦で第３打席に安打を放ったものの、４打数１安打で打率・３１４２で先に試合が終了した。村上はこの日の阪神戦で試合前はフリー打撃など行ったが、延長戦を通じて欠場。３日のＤｅＮＡ戦に出場して大きく打率を落とさない