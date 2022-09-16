走りの気持ち良さを高いレベルで実現スバルは2022年9月15日に新型「クロストレック」を世界初公開しました。全面刷新にともない、市場ごとに「XV」「クロストレック」と使い分けていた車種名をグローバルでクロストレックに統一。さらにスバルの最新技術も注ぎ込まれた新型SUVとして、日本では2023年春ごろに導入される予定です。【画像】スバルが新型SUV初公開！ 新型SUV「クロストレック」は外観もバチバチイカす！ 実車を画