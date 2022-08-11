TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。7月21日（木）のお客様は、カンニング竹山さんとココリコ・遠藤章造さん。今年で51歳となるお2人。ここでは、20代の頃と比べて感じる“体の衰え”についてしみじみ語り合いました。▶▶この日の放送内容を「AuDee（オーディー）」でチェック！ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9631（左から）遠藤章造さん、カンニング竹山さん◆「ガ
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