ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ÖTHE LEGEND & BUTTERFLYŽ£(ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄŽ¤ÍèÇ¯1·î27Æü¸ø³«)¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ç»É±Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿°½À¥¤Ï¤ë¤«¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£4·î´ü¤Ë¼ç±é¤·¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9¥É¥é¥Þ¡Ö¸µÈà¤Î°ä¸À¾õ¡×¤Ï·î9½é¼ç±é¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ëÄ°Î¨¤¬¿¶¤ë¤ï¤º¡£6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¿å±Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¤Ï¤¤¡¢±Ë¤²¤Þ¤»¤ó¡×(ÅÏÊÕ¸¬ºî´ÆÆÄ)¤Ï¡¢¶¦¤ËNHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç