車いすの部男子シングルスで初優勝し、ガッツポーズする国枝慎吾＝ウィンブルドン（共同）【ウィンブルドン共同】テニスのウィンブルドン選手権車いすの部は10日、ロンドン郊外のオールイングランド・クラブで行われ、男子シングルス決勝で第1シードの国枝慎吾（ユニクロ）は第2シードのアルフィー・ヒューエット（英国）を4―6、7―5、7―6で破り、初優勝した。これで四大大会全制覇となり、パラリンピック金メダルを合わせた