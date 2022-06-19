１８日午前１０時半頃、群馬県みなかみ町湯檜曽の谷川岳・一ノ倉沢で、衝立（ついたて）岩をロッククライミング中だった東京都大田区、地方公務員大沼潤作さん（３５）が約８０メートル下の岩場に転落し、胸を強く打つなどして死亡した。 県警沼田署の発表によると、大沼さんは午前６時頃、登山仲間の男性（４２）と一緒に登り始めていた。同署は事故の原因を調べている。