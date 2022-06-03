食楽web 牛めし、カレー、定食、期間限定メニューが人気のチェーン店『松屋』では、5月24日に期間限定新メニュー「プーパッポンカレー」の提供をスタート。タイ料理の定番メニューを手軽に味わえるとあって、連日多くのお客さんからオーダーを受けている模様です。 （食楽web） メニュー名の「プーパッポン」は、「プー」が「カニ」、「