人気TV番組『逃走中』とゴミ拾いが融合したゲーム感覚ゴミ拾いイベント、その名も『清走中』が開催決定。日時は2022年5月29日（日）午後1時〜3時。場所は広島県大崎上島町で、受付会場は大串海岸キャンプ場となっている。ゴミがポイント!? チームで協力して上位入賞を目指すゲーム感覚ゴミ拾い『清走中』『清走中』は、チームで協力してゴミを拾うゲーム感覚のゴミ拾いイベント。フジテレビの人気番組『逃走中』制作チームから、ロ