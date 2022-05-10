医師の処方箋が必要な医薬品を無許可で露店に並べたとして、大阪府警は９日、大阪市西成区の無職の男（４１）を医薬品医療機器法違反容疑で現行犯逮捕したと発表した。「犯罪だとわかっていた」と容疑を認めているという。 発表では、男は８日午前４時４５分頃、同区の路上で露店を開き、医薬品販売業の許可を得ずに向精神薬２０錠を陳列した疑い。