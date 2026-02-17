「当たり前」が崩れるのは突然です。昨日までの裕福な暮らしが一変、借金取りに追われる日々へ。物理的な豊かさを剥ぎ取られた時、人にはなにが残り、なにが支えとなるのか。深い喪失感を味わった元富裕層の男性が、40代で見つけた「失われない財産」について考えます。※登場人物はすべて仮名です。美術品の並ぶ豪邸から、6畳一間のアパートへユウスケさんの生家は、世田谷区の閑静な住宅街にありました。不動産事業で成功してい