寝汗も、寝冷えも。朝まで心地よい眠り時間へ。季節で選べるpopomiのガーゼスリーパー
子育て関連アイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ／本社：埼玉県川口市／代表取締役：全 心赫）は、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より展開する「ガーゼスリーパー」を、季節に合わせて選べるラインナップとして提案いたします。軽やかな着心地の2重ガーゼタイプと、ふんわり空気を含む6重ガーゼタイプをご用意し、お子さまの快適な眠り時間をサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354101/images/bodyimage1】
【暑い季節のねんね時間に。寝汗や冷房対策にも】
暑くなる季節は、寝汗をかいたり、冷房による冷えが気になったりと、赤ちゃんの眠る環境に悩むご家庭も少なくありません。また、布団を蹴ってしまい、朝方に体が冷えてしまうこともあります。
popomiのガーゼスリーパーは、軽やかな着心地と通気性にこだわった仕様。綿100％のガーゼ素材で汗をかいてもムレにくく、さらりと快適に過ごしやすい設計です。布団代わりとしてやさしく体を包み込みながら、暑い季節の体温調整にも配慮しました。
【季節に合わせて選べる。2重ガーゼと6重ガーゼ】
春夏におすすめの2重ガーゼと、空気をたっぷり含み、寒い季節にも使いやすい6重ガーゼ。
その日の気温や室温、お子さまの様子に合わせて選べるラインナップをご用意しています。
どちらも綿100％素材を採用し、洗うほどやわらかく育つガーゼならではの心地よさが特長です。汗ばむ季節には通気性のよい2重ガーゼ、肌寒い季節には保温性に優れた6重ガーゼと、一年を通して赤ちゃんの眠りに寄り添います。季節に合わせて選べることで、一年を通して心地よい睡眠環境づくりをサポートします。
【寝返りしても、朝までやさしく寄り添う】
スリーパーは着るタイプのため、寝返りや寝相の変化にも対応しやすく、眠っている間もやさしく身体を包み込みます。成長とともに活発に動くようになったお子さまにも使いやすい設計です。
肩やサイド、股下にはスナップボタンを採用し、お着替えもスムーズ。ご家庭で気軽に洗濯できるため、汗をかきやすい季節でも清潔にお使いいただけます。
また、やさしい色合いのpopomiオリジナルデザインは、ご自宅用はもちろん、出産祝いや季節のギフトにもおすすめです。
毎日の眠り時間が、お子さまにとっても、ご家族にとっても心地よい時間になるよう、細部までこだわりました。
■商品概要
商品名：ガーゼスリーパー
価格：
・2重ガーゼタイプ 1,780円（税込）
・6重ガーゼタイプ 2,680円（税込）
サイズ：56×44cm
素材：綿100％
カラー：全9種類（詳細は販売サイトをご覧ください）
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-6sleep-js.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354101/images/bodyimage2】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354101/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、韓国子供服 自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354101/images/bodyimage1】
【暑い季節のねんね時間に。寝汗や冷房対策にも】
暑くなる季節は、寝汗をかいたり、冷房による冷えが気になったりと、赤ちゃんの眠る環境に悩むご家庭も少なくありません。また、布団を蹴ってしまい、朝方に体が冷えてしまうこともあります。
popomiのガーゼスリーパーは、軽やかな着心地と通気性にこだわった仕様。綿100％のガーゼ素材で汗をかいてもムレにくく、さらりと快適に過ごしやすい設計です。布団代わりとしてやさしく体を包み込みながら、暑い季節の体温調整にも配慮しました。
【季節に合わせて選べる。2重ガーゼと6重ガーゼ】
春夏におすすめの2重ガーゼと、空気をたっぷり含み、寒い季節にも使いやすい6重ガーゼ。
その日の気温や室温、お子さまの様子に合わせて選べるラインナップをご用意しています。
どちらも綿100％素材を採用し、洗うほどやわらかく育つガーゼならではの心地よさが特長です。汗ばむ季節には通気性のよい2重ガーゼ、肌寒い季節には保温性に優れた6重ガーゼと、一年を通して赤ちゃんの眠りに寄り添います。季節に合わせて選べることで、一年を通して心地よい睡眠環境づくりをサポートします。
【寝返りしても、朝までやさしく寄り添う】
スリーパーは着るタイプのため、寝返りや寝相の変化にも対応しやすく、眠っている間もやさしく身体を包み込みます。成長とともに活発に動くようになったお子さまにも使いやすい設計です。
肩やサイド、股下にはスナップボタンを採用し、お着替えもスムーズ。ご家庭で気軽に洗濯できるため、汗をかきやすい季節でも清潔にお使いいただけます。
また、やさしい色合いのpopomiオリジナルデザインは、ご自宅用はもちろん、出産祝いや季節のギフトにもおすすめです。
毎日の眠り時間が、お子さまにとっても、ご家族にとっても心地よい時間になるよう、細部までこだわりました。
■商品概要
商品名：ガーゼスリーパー
価格：
・2重ガーゼタイプ 1,780円（税込）
・6重ガーゼタイプ 2,680円（税込）
サイズ：56×44cm
素材：綿100％
カラー：全9種類（詳細は販売サイトをご覧ください）
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-6sleep-js.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354101/images/bodyimage2】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354101/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、韓国子供服 自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
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