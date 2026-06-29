バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、2001年に放送された『も～っと！おジャ魔女どれみ』より大人向けなりきり玩具「Special Memorize も～っと！おジャ魔女どれみ スウィートポロン」(8,360円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年6月29日(月)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000250025/?rt=pr





Special Memorize も～っと！おジャ魔女どれみ スウィートポロン





■商品特長

2001年放送のアニメ『も～っと！おジャ魔女どれみ』より、「スウィートポロン」をなりきり玩具仕様で商品化いたします。





本体デザインは、金色メッキ加工を使用した豪華仕様。

当時の魔法のメロディを搭載。裏面のボタンを押すと本体が光って魔法の素がくるくると浮かび上がり、作中の演出を再現できます。

さらに、マジカルステージのメロディも搭載。印象的なシーンのなりきり遊びが可能です。

あのころの懐かしい思い出がよみがえる充実感のある内容となっています。





Special Memorize も～っと！おジャ魔女どれみ スウィートポロン(商品イメージ1)

Special Memorize も～っと！おジャ魔女どれみ スウィートポロン(商品イメージ2)









■商品概要

・商品名 ：Special Memorize も～っと！おジャ魔女どれみ スウィートポロン

( https://p-bandai.jp/item/item-1000250025/?rt=pr )

・価格 ：8,360円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：スウィートポロン…1

・商品サイズ：約H380mm×W95mm×D64mm

・電池 ：単3電池×1(別売)

・予約期間 ：2026年6月29日(月)16時～2026年8月17日(月)23時予定

・対象年齢 ：15才以上

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・商品お届け：2027年1月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





(C)東映アニメーション





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









■「Special Memorize」シリーズについて

懐かしのアイテムをスペシャルな仕様で展開するブランド。見た目の再現度にこだわるのはもちろん、商品を手にしたとき、当時の大好きな気持ちが鮮明によみがえるようなアイテムシリーズです。あなたの特別な思い出に寄り添えますように！そんな思いをぎゅっと詰め込んでアイテムを展開しています。









■『おジャ魔女どれみ』シリーズについて

1999年より朝日放送・テレビ朝日系列で4年間放送された『おジャ魔女どれみ』シリーズ。

ひょんなことから魔女見習いになったどれみ、はづき、あいこ、おんぷが学校と「MAHO堂」というお店を舞台に、一人前の魔女になるためのマジカルでミラクルな修行の毎日が続く物語。

2024年に25周年を迎えた。





【おジャ魔女どれみ25周年公式サイト】 https://www.doremi-anniv.com/

【おジャ魔女どれみ25周年公式X】 https://x.com/Doremi_staff/









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

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