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【学校法人郎東京農業大学】WEB版広報誌「新・実学ジャーナル2026年6月号」を発刊
学校法人 東京農業大学（東京都世田谷区、学長・理事長 江口文陽）は、2026年6月26日（金）にWeb版広報誌「新・実学ジャーナル 2026年6月号」を発刊いたしました。
本誌は、学校法人東京農業大学のすべての学校での取り組みや産・官・学が連携した様々な研究やその成果について報告、解説いたします。
これまで紙媒体での発行としておりましたが、環境負荷の軽減やステークホルダーの皆様への迅速な情報配信を目的とし、2025年度からは電子媒体のみでの配信としております。
【新・実学ジャーナル2026年6月号 概要】
ー TOPICS！「食と農」の博物館の学術的役割と未来ー
2004年に開館した「食と農」の博物館。その源流は「日本の博物館の父」としても知られる東京農業大学前身の東京高等農学校の初代校長・田中芳男氏が1904年に設置した標本室にさかのぼります。長い歴史の中で培ってきた食と農に関する多様な展示は、学内外に広く情報や知識を提供します。2026年3月に本博物館は文化庁「食文化ミュージアム」に認定されました。この知のアーカイブをどのように未来へ継承していくのか、「食と農」の博物館 前橋健二館長にお話を伺いました。
【新・実学ジャーナル2026年6月 掲載URL】
https://www.nodai.ac.jp/hojin/journal/20266/
https://digitalpr.jp/table_img/2209/137866/137866_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
理事長室経営絵企画課
EMail：keiki@nodai.ac.jp
TEL:03-5477-2300
FAX：03-5477-2707
本誌は、学校法人東京農業大学のすべての学校での取り組みや産・官・学が連携した様々な研究やその成果について報告、解説いたします。
これまで紙媒体での発行としておりましたが、環境負荷の軽減やステークホルダーの皆様への迅速な情報配信を目的とし、2025年度からは電子媒体のみでの配信としております。
ー TOPICS！「食と農」の博物館の学術的役割と未来ー
2004年に開館した「食と農」の博物館。その源流は「日本の博物館の父」としても知られる東京農業大学前身の東京高等農学校の初代校長・田中芳男氏が1904年に設置した標本室にさかのぼります。長い歴史の中で培ってきた食と農に関する多様な展示は、学内外に広く情報や知識を提供します。2026年3月に本博物館は文化庁「食文化ミュージアム」に認定されました。この知のアーカイブをどのように未来へ継承していくのか、「食と農」の博物館 前橋健二館長にお話を伺いました。
【新・実学ジャーナル2026年6月 掲載URL】
https://www.nodai.ac.jp/hojin/journal/20266/
https://digitalpr.jp/table_img/2209/137866/137866_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
理事長室経営絵企画課
EMail：keiki@nodai.ac.jp
TEL:03-5477-2300
FAX：03-5477-2707