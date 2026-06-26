学校法人東京経済大学は、2026年6月25日（木）、理事会を開き任期満了となった菅原寛貴（すがわら・ひろたか）理事長の後任に、公認会計士の八木茂樹（やぎ・しげき）氏（1984年本学卒）を選定しました。 任期は、2026年6月25日から選任後3年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとなります。

新理事長プロフィール

1961年 ４月　生まれ

1984年 ３月　東京経済大学経営学部経営学科卒業

1984年 ９月　監査法人井上達雄会計事務所（現・有限責任あずさ監査法人）勤務（1994年9月迄）

1998年 ３月　ソーワ公認会計士共同事務所設立　構成員（現在に至る）

1999年 ６⽉　学校法人東京経済大学　評議員（〜2008年5月、2017年6月〜2025年6月）

2008年 ６月　学校法人東京経済大学　監事（〜2017年5月）

2020年 ６月　学校法人東京経済大学　理事（現在に至る）

2022年 ６月　日本公認会計士協会東京会 会長（〜2025年6月）

2022年 ７月　日本公認会計士協会 副会長（〜2025年7月）

▼本件に関する問い合わせ先

東京経済大学　入試広報部広報課

住所：東京都国分寺市南町1-7-24

TEL：042-328-7724

FAX：042-328-7768

メール：pr@s.tku.ac.jp

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