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学校法人東京経済大学 新理事長に公認会計士の八木茂樹氏を選定
学校法人東京経済大学は、2026年6月25日（木）、理事会を開き任期満了となった菅原寛貴（すがわら・ひろたか）理事長の後任に、公認会計士の八木茂樹（やぎ・しげき）氏（1984年本学卒）を選定しました。 任期は、2026年6月25日から選任後3年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとなります。
新理事長プロフィール
1961年 ４月 生まれ
1984年 ３月 東京経済大学経営学部経営学科卒業
1984年 ９月 監査法人井上達雄会計事務所（現・有限責任あずさ監査法人）勤務（1994年9月迄）
1998年 ３月 ソーワ公認会計士共同事務所設立 構成員（現在に至る）
1999年 ６⽉ 学校法人東京経済大学 評議員（〜2008年5月、2017年6月〜2025年6月）
2008年 ６月 学校法人東京経済大学 監事（〜2017年5月）
2020年 ６月 学校法人東京経済大学 理事（現在に至る）
2022年 ６月 日本公認会計士協会東京会 会長（〜2025年6月）
2022年 ７月 日本公認会計士協会 副会長（〜2025年7月）
▼本件に関する問い合わせ先
東京経済大学 入試広報部広報課
住所：東京都国分寺市南町1-7-24
TEL：042-328-7724
FAX：042-328-7768
メール：pr@s.tku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
新理事長プロフィール
1961年 ４月 生まれ
1984年 ９月 監査法人井上達雄会計事務所（現・有限責任あずさ監査法人）勤務（1994年9月迄）
1998年 ３月 ソーワ公認会計士共同事務所設立 構成員（現在に至る）
1999年 ６⽉ 学校法人東京経済大学 評議員（〜2008年5月、2017年6月〜2025年6月）
2008年 ６月 学校法人東京経済大学 監事（〜2017年5月）
2020年 ６月 学校法人東京経済大学 理事（現在に至る）
2022年 ６月 日本公認会計士協会東京会 会長（〜2025年6月）
2022年 ７月 日本公認会計士協会 副会長（〜2025年7月）
▼本件に関する問い合わせ先
東京経済大学 入試広報部広報課
住所：東京都国分寺市南町1-7-24
TEL：042-328-7724
FAX：042-328-7768
メール：pr@s.tku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/