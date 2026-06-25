有機EL（OLED）材料市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月24に「Organic Light-Emitting Diode (OLED) Materials Market （有機EL（OLED）材料市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。有機EL（OLED）材料に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
Organic Light-Emitting Diode (OLED) Materials Market （有機EL（OLED）材料市場）の概要
Organic Light-Emitting Diode (OLED) Materials Market （有機EL（OLED）材料市場）に関する当社の調査レポートによると、Organic Light-Emitting Diode (OLED) Materials Market （有機EL（OLED）材料市場）規模は 2035 年に約 1,162億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Organic Light-Emitting Diode (OLED) Materials Market （有機EL（OLED）材料市場）規模は約 260億米ドルとなっています。有機EL（OLED）材料に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 16% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、OLED市場の力強い成長を牽引する要因の一つは、スマートフォン以外の分野（ノートPC、タブレット、モニター、車載用ディスプレイなど）へと需要が拡大していることです。Universal Displayは、主要なパネルメーカーが、拡大するITおよび車載市場の需要に対応すべく新たなOLED生産設備への投資を行っていると述べています。また、LG Displayは、同社の総売上高に占めるOLED製品の割合が2024年には55%に達し、2025年にはさらに上昇して過去最高の61%を記録したと報告しています。OLED材料に関しては、新たなアプリケーションが登場するたびに、発光材料だけでなく、ホスト材料、輸送層材料、封止材料、基板周辺材料など、多岐にわたるデバイス構成要素において需要が拡大しています。
有機EL（OLED）材料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/organic-light-emitting-diode-oled-materials-market/590642488
有機EL（OLED）材料に関する市場調査からは、市場シェアが拡大する見通しであることも明らかになっています。その成長を後押しする要因の一つとして、プレミアムディスプレイ搭載機器への買い替えサイクルを支える、コネクテッドデバイス（ネットワーク接続機器）の普及拡大が挙げられます。ITU（国際電気通信連合）の推計によると、2025年には世界人口の74%にあたる約60億人がインターネットを利用しており、5Gの利用可能範囲は世界人口の55.1%に達し、モバイルブロードバンド契約全体の約3分の1（約30億件）を占めるに至っています。コネクテッドデバイスの利用が広がり、データ集約型のアプリケーションが増加するにつれ、高コントラスト、高リフレッシュレート、低消費電力といった特性を持つディスプレイ技術の重要性が高まっています。特にスマートフォン、ウェアラブル端末、折りたたみ式デバイス、タブレット、および関連する携帯型デバイスにおいては、OLEDが依然としてプレミアムディスプレイの有力な技術として選好されています。
しかし、高度なエミッター（発光材料）システムにおける技術的なボトルネックが、依然として制約要因となっています。米国エネルギー省（DOE）は、OLEDがコストや性能面で依然として実用化への課題に直面していると指摘しており、同省の支援による材料研究においても、赤や緑のシステムと比較して、青色リン光材料や長寿命の白色OLEDシステムは技術的な難易度が高いことが繰り返し強調されてきました。
Organic Light-Emitting Diode (OLED) Materials Market （有機EL（OLED）材料市場）の概要
Organic Light-Emitting Diode (OLED) Materials Market （有機EL（OLED）材料市場）に関する当社の調査レポートによると、Organic Light-Emitting Diode (OLED) Materials Market （有機EL（OLED）材料市場）規模は 2035 年に約 1,162億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Organic Light-Emitting Diode (OLED) Materials Market （有機EL（OLED）材料市場）規模は約 260億米ドルとなっています。有機EL（OLED）材料に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 16% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、OLED市場の力強い成長を牽引する要因の一つは、スマートフォン以外の分野（ノートPC、タブレット、モニター、車載用ディスプレイなど）へと需要が拡大していることです。Universal Displayは、主要なパネルメーカーが、拡大するITおよび車載市場の需要に対応すべく新たなOLED生産設備への投資を行っていると述べています。また、LG Displayは、同社の総売上高に占めるOLED製品の割合が2024年には55%に達し、2025年にはさらに上昇して過去最高の61%を記録したと報告しています。OLED材料に関しては、新たなアプリケーションが登場するたびに、発光材料だけでなく、ホスト材料、輸送層材料、封止材料、基板周辺材料など、多岐にわたるデバイス構成要素において需要が拡大しています。
有機EL（OLED）材料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/organic-light-emitting-diode-oled-materials-market/590642488
有機EL（OLED）材料に関する市場調査からは、市場シェアが拡大する見通しであることも明らかになっています。その成長を後押しする要因の一つとして、プレミアムディスプレイ搭載機器への買い替えサイクルを支える、コネクテッドデバイス（ネットワーク接続機器）の普及拡大が挙げられます。ITU（国際電気通信連合）の推計によると、2025年には世界人口の74%にあたる約60億人がインターネットを利用しており、5Gの利用可能範囲は世界人口の55.1%に達し、モバイルブロードバンド契約全体の約3分の1（約30億件）を占めるに至っています。コネクテッドデバイスの利用が広がり、データ集約型のアプリケーションが増加するにつれ、高コントラスト、高リフレッシュレート、低消費電力といった特性を持つディスプレイ技術の重要性が高まっています。特にスマートフォン、ウェアラブル端末、折りたたみ式デバイス、タブレット、および関連する携帯型デバイスにおいては、OLEDが依然としてプレミアムディスプレイの有力な技術として選好されています。
しかし、高度なエミッター（発光材料）システムにおける技術的なボトルネックが、依然として制約要因となっています。米国エネルギー省（DOE）は、OLEDがコストや性能面で依然として実用化への課題に直面していると指摘しており、同省の支援による材料研究においても、赤や緑のシステムと比較して、青色リン光材料や長寿命の白色OLEDシステムは技術的な難易度が高いことが繰り返し強調されてきました。