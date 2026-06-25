民生機器向け全固体電池市場 調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月24に「Solid-State Battery for Consumer Electronics Market（民生機器向け全固体電池市場 ）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。民生機器向け全固体電池に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Solid-State Battery for Consumer Electronics Market（民生機器向け全固体電池市場 ）の概要
Solid-State Battery for Consumer Electronics Market（民生機器向け全固体電池市場 ）に関する当社の調査レポートによると、Solid-State Battery for Consumer Electronics Market（民生機器向け全固体電池市場 ）規模は 2035 年に約 81億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Solid-State Battery for Consumer Electronics Market（民生機器向け全固体電池市場 ）規模は約 12億米ドルとなっています。民生機器向け全固体電池に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 31.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Solid-State Battery for Consumer Electronics Market（民生機器向け全固体電池市場 ）シェア拡大は、民生機器における電池の安全性への懸念の高まりによるものです。ULによるリチウムイオン電池の事故報告データを見ると、2024年の事故件数は合計3,880件に上り、過去の事故や負傷事例の多くを民生用製品が占めています。このことは、過熱、ガス放出（ベンティング）、発火といった電池に関連するリスクへの認識が強まっていることを浮き彫りにしています。
全固体電池の構造は、可燃性の液体電解質を排除できることから注目を集めており、小型電子機器向けのより安全で安定した代替技術として、一般的に電池開発企業から位置づけられています。例えばTDKは、同社の酸化物系全固体電池材料について、ウェアラブルデバイスへの採用を想定しており、酸化物系固体電解質を使用しているため「極めて安全」であるとしています。
民生機器向け全固体電池に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/solid-state-battery-for-consumer-electronics-market/590642485
Solid-State Battery for Consumer Electronics Market（民生機器向け全固体電池市場 ）調査では、コネクテッドデバイスの利用拡大や5G対応の電子機器エコシステムの発展に伴い、市場シェアが拡大することも明らかになっています。ITU（国際電気通信連合）の『Facts and Figures 2025』によると、2025年時点で世界のインターネット利用者は約60億人に達し、5Gは全モバイルブロードバンド契約の3分の1以上を占めるとともに、そのサービス提供範囲は世界人口の半数以上に及んでいます。
スマートフォン、イヤホン、ウェアラブル機器、タブレット、AR/VRデバイスなどの機器において、接続性の向上や消費電力の増大が進む中、バッテリー開発者は、より高いエネルギー密度、優れた安全性、そしてコンパクトな形状を実現することが求められています。Murata Manufacturing Co., Ltd.は、特にウェアラブル機器やIoT用途向けに同社の全固体電池を位置づけ、その小型サイズ、耐熱性、そして信頼性の高さを強調しています。
Solid-State Battery for Consumer Electronics Market（民生機器向け全固体電池市場 ）の概要
Solid-State Battery for Consumer Electronics Market（民生機器向け全固体電池市場 ）に関する当社の調査レポートによると、Solid-State Battery for Consumer Electronics Market（民生機器向け全固体電池市場 ）規模は 2035 年に約 81億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Solid-State Battery for Consumer Electronics Market（民生機器向け全固体電池市場 ）規模は約 12億米ドルとなっています。民生機器向け全固体電池に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 31.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Solid-State Battery for Consumer Electronics Market（民生機器向け全固体電池市場 ）シェア拡大は、民生機器における電池の安全性への懸念の高まりによるものです。ULによるリチウムイオン電池の事故報告データを見ると、2024年の事故件数は合計3,880件に上り、過去の事故や負傷事例の多くを民生用製品が占めています。このことは、過熱、ガス放出（ベンティング）、発火といった電池に関連するリスクへの認識が強まっていることを浮き彫りにしています。
全固体電池の構造は、可燃性の液体電解質を排除できることから注目を集めており、小型電子機器向けのより安全で安定した代替技術として、一般的に電池開発企業から位置づけられています。例えばTDKは、同社の酸化物系全固体電池材料について、ウェアラブルデバイスへの採用を想定しており、酸化物系固体電解質を使用しているため「極めて安全」であるとしています。
民生機器向け全固体電池に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/solid-state-battery-for-consumer-electronics-market/590642485
Solid-State Battery for Consumer Electronics Market（民生機器向け全固体電池市場 ）調査では、コネクテッドデバイスの利用拡大や5G対応の電子機器エコシステムの発展に伴い、市場シェアが拡大することも明らかになっています。ITU（国際電気通信連合）の『Facts and Figures 2025』によると、2025年時点で世界のインターネット利用者は約60億人に達し、5Gは全モバイルブロードバンド契約の3分の1以上を占めるとともに、そのサービス提供範囲は世界人口の半数以上に及んでいます。
スマートフォン、イヤホン、ウェアラブル機器、タブレット、AR/VRデバイスなどの機器において、接続性の向上や消費電力の増大が進む中、バッテリー開発者は、より高いエネルギー密度、優れた安全性、そしてコンパクトな形状を実現することが求められています。Murata Manufacturing Co., Ltd.は、特にウェアラブル機器やIoT用途向けに同社の全固体電池を位置づけ、その小型サイズ、耐熱性、そして信頼性の高さを強調しています。