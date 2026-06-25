日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「自宅内のカビ」についてのアンケートを実施しました。

梅雨の時期に気になるのが住まいの「カビ問題」ではないでしょうか。浴室や窓まわりだけでなく、思わぬ場所でカビを発見した経験がある人も少なくないでしょう。 そこでママスタセレクトでは、「今までカビに悩まされたことはありますか？」というアンケートを実施しました。 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1597720

■アンケート結果 8割超がカビに悩まされた経験「ある」と回答

アンケートでは、「ある」「ない」「その他」の3択で回答を募集しました。 「ある」と回答した人は84.1％と8割を超え、多くの家庭でカビが身近な悩みとなっていることがわかります。一方、「ない」は9.5％、「その他」は6.4％でした。

■最多は浴室。落ちにくいパッキンのカビに悩む声も

フリー回答でもっとも多く寄せられたのは浴室のカビの悩みです。

（フリー回答より） 「お風呂場、窓のサッシ」 「お風呂の湯船の蓋と窓サッシ付近」 「お風呂場のパッキンのカビ。何をやっても取れないし、諦めました」

■窓枠やサッシも要注意

窓枠やサッシのカビに関するコメントも寄せられました。主な原因は窓の結露と考えられます。

「和室の窓が木枠で、そこがカビてしまってどうにもならない」 「窓枠にカビが発生」

■古い住宅やアパートの1階など住環境

住環境との関係を指摘する声もありました。

「古い社宅に住んでいたとき、旅行から帰宅すると絨毯からカビが舞った。絨毯は処分、テーブルやソファー、家具も拭いて、大掃除することに……」 「アパート住まいで1階だったからか、窓、カーテン、ベッド下、クローゼット、どこもカビだらけになった」

■収納品への被害も

収納していた衣類やバッグにカビが発生したという体験談も寄せられました。大切な思い出の品や高価な衣類・バッグにカビが発生した場合、掃除やクリーニングの手間だけでなく、精神的なショックや経済的な負担につながることもあるようです。

「夫からもらった大切なカバン。箱に入れて保管していたが、白カビが生えた」 「納戸にしまっていた洋服やカバン。クリーニング代も高い！」

■布団の下や家具の裏など意外な場所にも

「まさかこんな場所に」と驚いた経験もみられました。

「キッチンの壁の隅。ホコリかと思ったら一面にカビが……」 「布団の下のフローリングの溝！」 「カーテンに」 「加湿器近くのカラーボックスの裏。小さい子がいるから加湿器を置いていたのに」

子育て家庭では加湿器の使用や部屋干しなどにより、室内の湿度が高くなりやすいのかもしれません。

■カビ対策はいくつあってもいい

カビ被害は、掃除の手間だけでなく精神的・経済的な負担にもつながります。とはいえ湿気が増える季節は、カビの発生を完全に防ぐことは容易ではありません。換気や除湿、こまめな掃除、カビ対策グッズの活用など意識的に対策を続け、この季節を乗り切りましょう。

【アンケート概要】 実施期間：2026年5月23日～2026年5月24日（2日間） 回答人数：327人 属性：子どもがいる方、妊娠中の方 調査方法：インターネット 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1597720

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