ＪＡ全農は、全国の直営飲食店舗（６店舗）で６月２２日（月）～７月５日（日）の間、「青森県産野辺地(のへじ)葉つきこかぶフェア」を開催します。 「野辺地葉つきこかぶ」は、ヤマセと呼ばれる冷たい偏東風が吹く青森県東部地域で栽培されており、葉が丸ごと付いたこかぶは、フルーツのような甘みと柔らかい食感が特徴で、皮も柔らかく生のまま食べることができます。 フェアでは、出荷最盛期を迎える「野辺地葉つきこかぶ」をふんだんに使用した特別メニューを提供します。葉と実でそれぞれの違った味わいをお楽しみいただけます。 当フェアで使用する「野辺地葉つきこかぶ」をはじめとする青森県産農畜産物およびその加工品は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「ＪＡ全農あおもり」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c2001）

【フェア概要】

１．期 間：令和８年６月２２日（月）～７月５日（日） ２．実施店舗：以下６店舗（詳細はhttps://www.minoriminoru.jp/shop/をご覧ください） （１）みのるダイニングフェザン盛岡店（岩手県盛岡市盛岡駅前通１番４４号） （２）銀河離宮（岩手県盛岡市菜園１－４－１０） （３）グリルみのるエスパル仙台店（宮城県仙台市青葉区中央１－１－１） （４）みのりカフェエスパル仙台店（宮城県仙台市青葉区中央１－１－１） （５）みのる食堂三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６） （６）みのりカフェ三越銀座店（東京都中央区銀座４-６-１６）