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敬愛大学卒業生・客員教授の講談師 神田山緑氏が母校で講義
敬愛大学（千葉市稲毛区、学長：中山幸夫）は、6月26日（金）、全学共通科目「敬天愛人講座」において、本学経済学部卒業生・客員教授で講談師の神田山緑（かんだ さんりょく）氏によるオリジナル講談「長戸路政司ものがたり」を中心とした特別講義を実施する。
『長戸路政司ものがたり』を通じて建学の精神を学ぶ
神田氏は本学経済学部の卒業生であり、2018年3月に講談協会の最高位である「真打」に昇進した。講談は、落語・浪曲と並ぶ日本の伝統的な話芸の一つであり、「講談は読む、落語はしゃべる、浪曲は歌う」と表現されるように、それぞれ異なる魅力を持っている。
今回の講義では、本学園の学祖であり、「敬天愛人」を座右の銘とした長戸路政司の生涯や教育にかけた思い、そして学園創設に込めた理念について、同氏のオリジナル講談で紹介するもの。
学校法人千葉敬愛学園は今年、創立100周年を迎える千葉県内でも歴史ある私学の一つで、学祖・長戸路政司は千葉市名誉市民として地域社会の発展に尽力し、長年にわたり千葉県の教育振興に大きく貢献した。
本講座を通じて、学生たちが学祖の生き方や教育への情熱に触れ、建学の精神を学ぶことで、自らの学びや将来の在り方を見つめ直すとともに、地域や社会のために何ができるのかを考える機会となることが期待される。
「敬天愛人講座」について
「敬天愛人講座」は、敬愛大学の建学の精神である「敬天愛人」の由来や意味を学ぶとともに、人間関係、人間と社会、人間と自然などの幅広い視点から現代社会を俯瞰し、考察することを目的とした全学共通科目。さまざまな分野で活躍する講師を招き、多様な価値観や社会課題に触れる機会を提供している。
開催概要
講演名：「敬天愛人講座『長戸路政司ものがたり』」
講師：講談師 神田 山緑 氏（敬愛大学経済学部客員教授・卒業生）
日時：2026年6月26日（金）4限（14：50〜16：20）
会場：敬愛大学 稲毛キャンパス
【お問い合わせ先】
敬愛大学・敬愛短期大学 IR・広報室
TEL：043-284-2335／E-mail：irkikaku@u-keiai.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
IR・広報室
住所：千葉市稲毛区穴川1-5-21
TEL：043-284-2335
FAX：043-284-2261
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
『長戸路政司ものがたり』を通じて建学の精神を学ぶ
神田氏は本学経済学部の卒業生であり、2018年3月に講談協会の最高位である「真打」に昇進した。講談は、落語・浪曲と並ぶ日本の伝統的な話芸の一つであり、「講談は読む、落語はしゃべる、浪曲は歌う」と表現されるように、それぞれ異なる魅力を持っている。
学校法人千葉敬愛学園は今年、創立100周年を迎える千葉県内でも歴史ある私学の一つで、学祖・長戸路政司は千葉市名誉市民として地域社会の発展に尽力し、長年にわたり千葉県の教育振興に大きく貢献した。
本講座を通じて、学生たちが学祖の生き方や教育への情熱に触れ、建学の精神を学ぶことで、自らの学びや将来の在り方を見つめ直すとともに、地域や社会のために何ができるのかを考える機会となることが期待される。
「敬天愛人講座」について
「敬天愛人講座」は、敬愛大学の建学の精神である「敬天愛人」の由来や意味を学ぶとともに、人間関係、人間と社会、人間と自然などの幅広い視点から現代社会を俯瞰し、考察することを目的とした全学共通科目。さまざまな分野で活躍する講師を招き、多様な価値観や社会課題に触れる機会を提供している。
開催概要
講演名：「敬天愛人講座『長戸路政司ものがたり』」
講師：講談師 神田 山緑 氏（敬愛大学経済学部客員教授・卒業生）
日時：2026年6月26日（金）4限（14：50〜16：20）
会場：敬愛大学 稲毛キャンパス
【お問い合わせ先】
敬愛大学・敬愛短期大学 IR・広報室
TEL：043-284-2335／E-mail：irkikaku@u-keiai.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
IR・広報室
住所：千葉市稲毛区穴川1-5-21
TEL：043-284-2335
FAX：043-284-2261
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/