AIRSメディカル、TAアソシエーツからの戦略的成長投資を受け、AIを活用したMRIソリューションのグローバル展開を加速

医療機関による画像診断の効率化および検査能力の向上、患者アクセスの拡大を支援するAI搭載MRI技術のグローバル展開と継続的なイノベーションをサポート

香港＆ソウル（韓国）--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 医療画像診断向けAIソリューションのグローバルリーダーであるAIRSメディカルは、世界有数のプライベートエクイティファームであるTAアソシエーツ（TA）からの戦略的成長投資を受けることを発表しました。今回の投資は、AIRSメディカルのグローバル展開の次なる段階、AI搭載放射線診断技術ソリューションの進化、そして継続的な製品イノベーションを促進するものです。

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2018年に設立されたAIRSメディカルは、MRIの速度、画質、ワークフローのパフォーマンスを向上させるために設計された、AIネイティブの磁気共鳴画像診断（MRI）高速化・再構成ソフトウェアを開発しています。医療機関や主要な学術機関は、画像診断能力の拡大と患者アクセスの向上を目指し、AIRSメディカルの技術を採用しています。現在この技術は40か国以上、1700を超える医療機関をサポートしており、AI技術は年間600万件以上のMRI検査に活用されています。

医療機関は、既存インフラの最適化による画像診断効率の向上をますます重視しており、AIRSメディカルはAI、医用画像処理、医療業務の分野に関して医療機関の取り組みを支援しています。AIRSメディカルのAI搭載MRI高速化・画像強調ソリューション「SwiftMR®」と、MRI定量化・構造化レポートプラットフォーム「SwiftSight®」は、画像の取得から臨床解釈までを網羅する統合型ソリューションを医療機関に提供します。

AIRSメディカルの共同創業者兼会長であるイ・ヘソンは、「MRIスキャナーは医療において最も貴重な資産の1つですが、多くの医療機関は増大する画像診断需要と設備の限られた処理能力に苦慮しています。TAとの提携により、高度な診断へのアクセスの改善と、世界の患者さんと医療機関へのより大きな価値の提供という当社のミッションをさらに推進できることを嬉しく思います」と述べています。

AIRSメディカルの最高経営責任者（CEO）であるジェイソン・パクは、「今回の投資は、AIRSメディカルの成長における重要な節目となります。MRIの効率性を向上させ、患者のアクセスを拡大する技術へのニーズは、世界的に高まり続けています。TAの支援により、当社は製品イノベーションを加速させ、事業の国際展開を拡大し、医療機関が既存のMRIインフラからより大きな価値を引き出すための支援を継続していきます」と述べています。

マネージングディレクター兼TAアジア太平洋地域担当責任者であるエドワード・シッペルは、「AIRSメディカルは、AIネイティブの医療技術リーダーとして、差別化されたAIプラットフォームを開発し、世界中の放射線科医が直面する重要なキャパシティとワークフローの課題の解決に取り組んでいます。強固な基盤と40か国以上へ拡大された国際展開は、画像診断の効率性、患者のアクセス、診断の一貫性を向上させるソリューションへの高まる需要に応える上で、有利な立場にあります」と述べています。

TAのシニアバイスプレジデントであるミシェル・リムは、「TAは、医療機関がより良い患者アウトカムを実現できるよう支援するため、革新的な医療技術企業と長年にわたり提携してきました。AIRSメディカルと提携できることを大変嬉しく思います。AIRSメディカルは力強い発展をさらに加速させ、市場におけるリーダーシップを拡大し、世界の医療サービス提供者と患者に大きな価値を提供し続けています」と述べています。

取引の財務条件は非公表となっています。本取引は、慣習的な完了条件を満たした上で、2026年第2四半期に完了する予定です。

AIRSメディカルについて



AIRSメディカルは、ディープラーニングを通じてMRIを変革するグローバルなAI医療画像企業です。同社のソリューションであるSwiftMR®とSwiftSight®は、世界中の主要な医療システムおよび画像ネットワークに導入されています。SwiftMR®は、FDAの承認とMDRに基づくCEマークを取得、さらに韓国のMFDS、日本のPMDAなど40か国以上の規制当局の承認を受けています。詳細はairsmed.comをご覧ください。

TAについて

TAは、収益性の高い企業の成長拡大に特化した、世界有数のプライベートエクイティファームです。TAは1968年の設立以来、テクノロジー、ビジネスサービス、金融サービス、ヘルスケアといった主要セクターにおいて、560社以上の企業に投資してきました。TAは、深い業界専門知識と戦略的なリソースを活用し、世界の経営陣と協力し、質の高い企業が持続的な価値を提供できるよう支援しています。これまでに650億ドルの資金を調達し、ボストン、メンローパーク、オースティン、ロンドン、ムンバイ、香港にオフィスを構え、160名以上の投資専門スタッフを擁しています。詳細はwww.ta.comをご覧ください

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