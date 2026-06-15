教育機関向けに Google for Education™ の導入サポートを手がけるミカサ商事株式会社（本社：大阪府、代表取締役：中西 日出喜）は、Google の Gemini を活用した校務の効率化をテーマとした無料セミナーを、2026年7月から8月にかけて全国3都市で実施いたします。 当セミナーは、生成 AI「Gemini」を提供するグーグル合同会社による基調講演と、教職員向けの生成 AI を中心としたICT活用支援を手掛けるスクールエージェント株式会社が講師となり、生成 AI を活用して校務の効率化を実現するメソッドや、実際に生成 AI を用いた「業務の引き算」を体験できるワークショップを実施します。また、すでに生成 AI を活用している私立・公立学校それぞれの教員をゲストとして招き、導入によるメリットや変化を具体的な事例や教職員のリアルな声を通して紹介します。校務や授業デザインの効率化という、教育現場での課題に直結する実践的なプログラムとなっています。

「Gemini」について

https://www.mikasa.ne.jp/gemini_school-upd-2026/

Gemini は、Google が開発したマルチモーダルAIです。マルチモーダルとは、テキストだけでなく、画像、音声、動画など、様々な種類の情報（モダリティ）を同時に理解し、生成できる能力を指します。教育現場での具体的な活用例としては、個別指導の強化、教材作成の支援、言語学習のパートナー、創造性の育成など、教職員の負担軽減と、児童・生徒の学びの質向上、そして個々の学習ニーズへの対応を大きく前進させる可能性を秘めたツールです。

セミナー概要

開催日・会場（※時間は全て13:00~17:00です。）

■福岡 7/30（木） リファレンス駅東ビル貸会議室 ■大阪 8/3（月） TKPガーデンシティ大阪梅田 ■東京 8/6（木） TKP東京駅カンファレンスセンター

参加費

無料

主催

ミカサ商事株式会社

共催

スクールエージェント株式会社

※当イベントは、自治体・教育関係者限定のセミナーです。

イベント内容・申し込み方法

現在お申し込み受付中です。 詳細は https://www.mikasa.ne.jp/gemini_school-upd-2026/ にてご確認ください。 ミカサ商事は、今後ともさまざまな研修・サービスを通じ、教育現場における ICT 活用を支援してまいります。

会社概要

https://www.mikasa.ne.jp/gemini_school-upd-2026/ https://www.mikasa.ne.jp/

お問い合わせ先

商号 ：ミカサ商事株式会社 代表者：代表取締役社長 中西 日出喜 所在地：大阪市中央区北浜3-5-29 日本生命淀屋橋ビル 19階 設立 ：1957年2月 URL ：コーポレートサイト（https://www.mikasa.co.jp/） ICTイノベーション営業部（https://www.mikasa.ne.jp/）

ミカサ商事株式会社 ICTイノベーション営業部 E-mail：education@tips.mikasa.ne.jp ※Google for Education、Gemini は Google LLC の商標です