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マクニカ、「第20回ニッポン放送CMグランプリ」においてグランプリ受賞！
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マクニカ、「第20回ニッポン放送CMグランプリ」においてグランプリ受賞！
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株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、株式会社ニッポン放送（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：檜原 麻希、以下ニッポン放送）が主催する「第20回ニッポン放送CMグランプリ」における「シリーズ部門」において、最高賞であるグランプリを受賞したことを本日お知らせいたします。
この度、シリーズ部門でグランプリを受賞したラジオCMは、「呼び出し」篇、「ヒーロー」篇、「悪役」篇、「世界平和」篇、「未来人」篇、「告白失敗」篇、「試合開始」篇、「将来の夢」篇の8作品です。まだマクニカを知らない方々に向けて、ブランドスローガン「タネまくマクニカ」に乗せて、失敗を恐れず挑戦する姿勢や、正解の見えない未来に向き合い続ける姿勢など、マクニカならではの企業文化をテーマにコミカルなストーリーで展開しました。聴いた方にマクニカの社名を印象づけ、興味を持っていただくことを目指しました。
今後も、「タネまくマクニカ」のCMにご期待ください。
■下記よりCM素材を視聴することができます。
「呼び出し」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=lSGT7kspkfo
「ヒーロー」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=seJGk9tJhsk
「悪役」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=GDcOSxxov84
「世界平和」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=hkqpL4aRPwA
「未来人」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=y8pOjdr2Iww
「告白失敗」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=8buzOjpZ17Y
「試合開始」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=0blVQpwAigU
「将来の夢」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=jup4j4bHo7Y
■「第20回ニッポン放送CMグランプリ」とは
2025年4月から2026年3月までの期間に、ニッポン放送で放送された全てのCMを対象として、CMの「メッセージ力」「創造性の高さ」を審査し、表彰するCM賞です。審査部門は、「40秒以上部門」、「40秒未満部門」、「シリーズ部門」の3部門となっています。最終審査会にノミネートされた作品は、上期・下期の社内選考会を経て決定し、番組パーソナリティ、広告代理店からの社外審査員含め、計8名の審査員で最終審査を行います。
https://www.1242.com/information/360395/
※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。
※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。
株式会社マクニカについて
マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界33か国/地域100拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。
マクニカについて：www.macnica.co.jp
マクニカ、「第20回ニッポン放送CMグランプリ」においてグランプリ受賞！
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株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、株式会社ニッポン放送（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：檜原 麻希、以下ニッポン放送）が主催する「第20回ニッポン放送CMグランプリ」における「シリーズ部門」において、最高賞であるグランプリを受賞したことを本日お知らせいたします。
今後も、「タネまくマクニカ」のCMにご期待ください。
■下記よりCM素材を視聴することができます。
「呼び出し」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=lSGT7kspkfo
「ヒーロー」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=seJGk9tJhsk
「悪役」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=GDcOSxxov84
「世界平和」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=hkqpL4aRPwA
「未来人」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=y8pOjdr2Iww
「告白失敗」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=8buzOjpZ17Y
「試合開始」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=0blVQpwAigU
「将来の夢」篇 20秒 https://www.youtube.com/watch?v=jup4j4bHo7Y
■「第20回ニッポン放送CMグランプリ」とは
2025年4月から2026年3月までの期間に、ニッポン放送で放送された全てのCMを対象として、CMの「メッセージ力」「創造性の高さ」を審査し、表彰するCM賞です。審査部門は、「40秒以上部門」、「40秒未満部門」、「シリーズ部門」の3部門となっています。最終審査会にノミネートされた作品は、上期・下期の社内選考会を経て決定し、番組パーソナリティ、広告代理店からの社外審査員含め、計8名の審査員で最終審査を行います。
https://www.1242.com/information/360395/
※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。
※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。
株式会社マクニカについて
マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界33か国/地域100拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。
マクニカについて：www.macnica.co.jp