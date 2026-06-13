心にピースプロジェクト実行委員会（所在地：長野県長野市、実行委員長：徳永 心海）は、9月21日の国際平和デーまで100日となる2026年6月13日（土）に、市民参加型の平和アクション「心にピースプロジェクト」を本格始動します。 ピースポーズの写真や動画、平和へのメッセージをSNSで発信し、一人ひとりが「安心して暮らせる毎日」や「身近な平和」について考えるきっかけをつくります。

■ こども食堂の活動から生まれた、誰でも参加できる平和アクション

本プロジェクトは、長野県内で継続してきたこども食堂や子育て世帯支援の活動を通じて出会った若者、子育て世代、地域の支援者などが中心となり、2026年5月30日に実行委員会を発足しました。 6月13日から100日間、長野から全国へ、そして世界へ向けて、身近な平和のメッセージを広げていきます。

メインメッセージ

ピースは、ただのポーズじゃない。安心して暮らせる毎日を、思い出す合言葉。

■ 戦後81年。平和を「遠い話」にしないために

世界では、戦争や紛争、分断が続いています。国内でも、物価高騰や将来への不安、孤立など、日々の暮らしの中で安心を感じにくい場面が増えています。 一方で、「平和」という言葉は大きく、少し難しく感じられることもあります。そこで本プロジェクトでは、誰でもできるピースポーズを入口にしました。

■ 日常の小さな行動を、未来へつなげる

家族や友人、職場の仲間、学校、地域の団体などで写真を撮り、平和への願いや、日常の中で大切にしたいことを言葉にして投稿する。その小さな行動を重ねることで、未来を担う子どもたちの心に、不安や分断ではなく、安心、やさしさ、思いやり、助け合いの意識を残していきたいと考えています。 世界の大きな平和を語る前に、まずは一人ひとりの心の中に「安心」「やさしさ」「思いやり」を残していく。その小さな行動を、長野から全国へ広げていく企画です。

■ 8月15日の終戦記念日から、9月21日の国際平和デーへ

本プロジェクトでは、8月15日の終戦記念日を大切な重点投稿日と位置づけます。過去を振り返り、平和の重みをあらためて考える日です。 平和を願う気持ちをその日だけで終わらせるのではなく、9月21日の国際平和デーへつなげます。9月21日には、全国の参加者、協力団体、企業、学校、地域活動団体などに、ピースポーズの写真や動画、メッセージのSNS一斉投稿を呼びかけます。

■ 現役高校生が実行委員長に就任

本プロジェクトの実行委員長には、現役高校生の徳永 心海が就任しました。 平和について考え、発信することを大人だけに任せるのではなく、これからの未来を担う若い世代と一緒につくっていくことを大切にしています。世代や地域、立場を越えて、一人ひとりが参加できるプロジェクトを目指します。

■ 参加方法は、ピースポーズの写真を投稿するだけ

個人、家族、学校、企業、店舗、地域団体など、どなたでも参加できます。 （1）ピースポーズで写真や動画を撮影する （2）平和への願いや、日常で大切にしたい気持ちを添える （3）SNSで投稿する （4）8月15日と9月21日には、できるだけ多くの人で一斉投稿する

■ 推奨ハッシュタグ

#心にピース #国際平和デー #ピースはただのポーズじゃない #安心して暮らせる毎日を #長野から全国へ 詳しい参加方法やプロジェクトの趣旨は、公式サイトで公開しています。公式Instagram「@kokoro2peace」でも、活動の様子や参加方法を順次発信していきます。

スケジュール

2026年5月30日 実行委員会 発足 2026年6月13日 国際平和デー100日前・公式スタート 2026年7月 共感づくり・協力者拡大期間 2026年8月15日 終戦記念日・重点投稿日 2026年9月21日 国際平和デー・一斉投稿日

■ 心にピースプロジェクトについて

「心にピースプロジェクト」は、9月21日の国際平和デーに向けて、一人ひとりが平和や安心して暮らせる毎日について考え、ピースポーズやメッセージを通じて、前向きな気持ちを社会に広げていく取り組みです。 世界の大きな平和を語る前に、まずは一人ひとりの心の中に、安心、やさしさ、思いやりを残していく。その小さな行動を、長野から全国へ、そして世界へ広げていくことを目指します。

■ 実行委員会概要

名称 心にピースプロジェクト実行委員会 発足日 2026年5月30日 実行委員長 徳永 心海 活動拠点 長野県 事務局 信州こども食堂印SDGsプロジェクト 〒380-0823 長野県長野市南千歳2-15-3 トミノビル2F信州こども食堂印SDGsプロジェクト内 https://298web.me/s-sdgs-pro/

心にピースプロジェクト実行委員会 立上げメンバー

実行委員長：徳永 心海 現役高校生。若い世代を代表し、未来へ向けた平和のメッセージを発信します。 副実行委員長：徳永 知栄美 子育て世代の視点から、家族や地域に身近な平和の輪を広げます。 団体連携担当：森木 美樹 地域団体や活動団体との連携を進め、参加の輪を広げます。 企業連携担当：清水 大輔 企業や店舗などへの協力依頼を進め、地域と社会をつなぎます。 こども食堂・現場連携担当：篠原 修子 こども食堂や地域活動の現場と連携し、幅広い世代の参加を促します。 総合企画・事務局：小林 尚貴 プロジェクト全体の企画、広報、事務局運営を担当します。

■ 本件に関するお問い合わせ先

心にピースプロジェクト実行委員会 担当：小林 尚貴 〒380-0823 長野県長野市南千歳2-15-3 トミノビル2F信州こども食堂印SDGsプロジェクト内 TEL：090-7834-1228 E-mail：shinsyu.sdgs.pro@gmail.com

https://298web.me/peace/Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/kokoro2peace//