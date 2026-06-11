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気持ちや思考を色で書き分けて “「かく」ひと時を心地よく。”『uniball ZENTO 3色ボールペン』 3モデル新登場 2026年6月25日（木）より発売
開発6年、「かく」を追求した新感覚の“すいすい書ける水性ボールペン”「uniball ZENTO」より初の3色ボールペンが登場
三菱鉛筆株式会社（本社：東京都品川区 社長：数原滋彦）は、「すいすい書ける水性ボールペン」の『uniball ZENTO（ユニボール ゼント）』シリーズより、気持ちや思考を色で書き分けることにも適した、“「かく」ひと時を心地よく。”する『uniball ZENTO シグニチャーモデル 回転繰り出し式3色ボールペン』（参考価格5,500円：税抜5,000円/インク色：黒、赤、青/ボール径：0.38mm、0.5mm/軸色：全2色）、『uniball ZENTO フローモデル 3色ボールペン』（参考価格2,200円：税抜2,000円/インク色：黒、赤、青/ボール径：0.38mm、0.5mm/軸色：全4色）、『uniball ZENTO スタンダードモデル 3色ボールペン』（参考価格825円：税抜750円/インク色：黒、赤、青/ボール径：0.38mm、0.5mm/軸色：全6色）を2026年6月25日（木）より発売いたします。
『uniball ZENTO 3色ボールペン』
特設サイトでも新たに『uniball ZENTO 3色ボールペン』を紹介しております。
https://www.mpuni.co.jp/special/uniballzento/index.html
『uniball ZENTO（ユニボール ゼント）』シリーズは、開発に6年をかけて「かく」を追求した、新感覚のすいすいとしたやわらかな書き心地の次世代水性ボールペンです。その新しい書き味に加え、デビュー時には複数のシングルモデルを展開し、好みに合わせた1本を選べる点もご好評いただきました。
今回はシリーズ初となる『uniball ZENTO 3色ボールペン』を3モデル同時に発売いたします。既存のシングルモデルにおいて展開してきた「シグニチャーモデル」「フローモデル」「スタンダードモデル」が持つシンプルで上質なデザインを踏襲しつつ、太さを抑えたボディに3色のリフィルを搭載しています。3色ボールペンならではの気持ちや思考を色で書き分けるという使い方に適した1本となっております。
【各モデルがそれぞれ継承するコンセプト】
『uniball ZENTO』のシングルモデルでご好評いただいている「すいすいとした書き味」と、各モデルの象徴的なデザインを継承しております。シングルと多色ボールペンではデザインが異なることが多い中、『uniball ZENTO 3色ボールペン』では3色のリフィルを搭載しながらも軸の太さを抑え、シングルモデルのデザインコンセプト、ストレスフリーな筆記体験を支える機能性を残し、『uniball ZENTO』シリーズとしてお客様の“「かく」ひと時を心地よく。”という価値をより感じていただけるように設計しております。
【各モデルの商品特長】
uniball ZENTO シグニチャーモデル 回転繰り出し式3色ボールペン
■こだわりの回転繰り出し機構とキャップ式デザイン
多色ボールペンでありながら、キャップ式機構を採用しています。マグネットキャップの心地よい着脱感と、軸後端に挿すことで書くための形が完成するデザインは、シングルモデルのアイデンティティーを継承し、やわらかな書き心地を最大限に引き出します。またキャップを軸後端に挿した状態でペン先を繰り出すことができる回転繰り出し機構を採用し、回転部にローレット加工を施し、滑りにくく操作しやすい設計です。ペン先の繰り出し・収納時のクリック感にもこだわり、キャップを軸後端に挿す際のカチッという着脱感と合わせて、“書くスイッチが入る”感覚を演出しています。
uniball ZENTO フローモデル 3色ボールペン
■さりげないこだわりを演出する金属パーツ
フローモデルの特長であるアルミグリップを採用し、適度な重量感と安定した筆記感ですいすいとした書き心地を実現しています。グリップにはブラストとヘアラインの2種類の加工を施し、質感の違いを楽しめるデザインに仕上げました。さらに、色を統一した金属パーツがさりげなく光り、上質感を演出します。
uniball ZENTO スタンダードモデル 3色ボールペン
■幅広く使いやすいスタンダードらしさを表現したミニマルデザイン
基本のモデルとしての使いやすさを追求し、ペン先までカバーしたラバーグリップやシンプルな軸デザイン、カラーラインアップなど、シングルモデルの要素を引き継いでいます。ノック時にノック棒と軸が一体化することでシームレスな印象を与え、“「かく」ひと時を心地よく。”使っていただけます。
左から『uniball ZENTO シグニチャーモデル 回転繰り出し式3色ボールペン』
0.38mm：シルバー／0.5mm：Mブラック
『uniball ZENTO フローモデル 3色ボールペン』
0.38mm：Bネイビー、Hグリーン／0.5mm：Hベージュ、Bバーガンディ
『uniball ZENTO スタンダードモデル 3色ボールペン』
0.38mm：リネン、ミスト、カナリア／0.5mm：スレートグレー、ラベンダー、アドビ
【商品概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2212/136676/136676_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2212/136676/136676_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2212/136676/136676_web_3.png
発売日：2026 年 6 月 25 日（木）
※店頭展開日は店舗により異なります。
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https://www.mpuni.co.jp/company/press/index.html
※ 商品に関するお問い合わせは「三菱鉛筆お客様相談室」でお受けしています。
フリーダイヤル ０１２０−３２１４３３
本件に関するお問合わせ先
〈報道関係 お問い合わせ先〉
三菱鉛筆株式会社 経営企画部 広報グループ
ＴＥＬ ０３−３４５８−６２２２
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三菱鉛筆株式会社（本社：東京都品川区 社長：数原滋彦）は、「すいすい書ける水性ボールペン」の『uniball ZENTO（ユニボール ゼント）』シリーズより、気持ちや思考を色で書き分けることにも適した、“「かく」ひと時を心地よく。”する『uniball ZENTO シグニチャーモデル 回転繰り出し式3色ボールペン』（参考価格5,500円：税抜5,000円/インク色：黒、赤、青/ボール径：0.38mm、0.5mm/軸色：全2色）、『uniball ZENTO フローモデル 3色ボールペン』（参考価格2,200円：税抜2,000円/インク色：黒、赤、青/ボール径：0.38mm、0.5mm/軸色：全4色）、『uniball ZENTO スタンダードモデル 3色ボールペン』（参考価格825円：税抜750円/インク色：黒、赤、青/ボール径：0.38mm、0.5mm/軸色：全6色）を2026年6月25日（木）より発売いたします。
『uniball ZENTO 3色ボールペン』
特設サイトでも新たに『uniball ZENTO 3色ボールペン』を紹介しております。
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『uniball ZENTO（ユニボール ゼント）』シリーズは、開発に6年をかけて「かく」を追求した、新感覚のすいすいとしたやわらかな書き心地の次世代水性ボールペンです。その新しい書き味に加え、デビュー時には複数のシングルモデルを展開し、好みに合わせた1本を選べる点もご好評いただきました。
今回はシリーズ初となる『uniball ZENTO 3色ボールペン』を3モデル同時に発売いたします。既存のシングルモデルにおいて展開してきた「シグニチャーモデル」「フローモデル」「スタンダードモデル」が持つシンプルで上質なデザインを踏襲しつつ、太さを抑えたボディに3色のリフィルを搭載しています。3色ボールペンならではの気持ちや思考を色で書き分けるという使い方に適した1本となっております。
【各モデルがそれぞれ継承するコンセプト】
『uniball ZENTO』のシングルモデルでご好評いただいている「すいすいとした書き味」と、各モデルの象徴的なデザインを継承しております。シングルと多色ボールペンではデザインが異なることが多い中、『uniball ZENTO 3色ボールペン』では3色のリフィルを搭載しながらも軸の太さを抑え、シングルモデルのデザインコンセプト、ストレスフリーな筆記体験を支える機能性を残し、『uniball ZENTO』シリーズとしてお客様の“「かく」ひと時を心地よく。”という価値をより感じていただけるように設計しております。
【各モデルの商品特長】
uniball ZENTO シグニチャーモデル 回転繰り出し式3色ボールペン
■こだわりの回転繰り出し機構とキャップ式デザイン
多色ボールペンでありながら、キャップ式機構を採用しています。マグネットキャップの心地よい着脱感と、軸後端に挿すことで書くための形が完成するデザインは、シングルモデルのアイデンティティーを継承し、やわらかな書き心地を最大限に引き出します。またキャップを軸後端に挿した状態でペン先を繰り出すことができる回転繰り出し機構を採用し、回転部にローレット加工を施し、滑りにくく操作しやすい設計です。ペン先の繰り出し・収納時のクリック感にもこだわり、キャップを軸後端に挿す際のカチッという着脱感と合わせて、“書くスイッチが入る”感覚を演出しています。
uniball ZENTO フローモデル 3色ボールペン
■さりげないこだわりを演出する金属パーツ
フローモデルの特長であるアルミグリップを採用し、適度な重量感と安定した筆記感ですいすいとした書き心地を実現しています。グリップにはブラストとヘアラインの2種類の加工を施し、質感の違いを楽しめるデザインに仕上げました。さらに、色を統一した金属パーツがさりげなく光り、上質感を演出します。
uniball ZENTO スタンダードモデル 3色ボールペン
■幅広く使いやすいスタンダードらしさを表現したミニマルデザイン
基本のモデルとしての使いやすさを追求し、ペン先までカバーしたラバーグリップやシンプルな軸デザイン、カラーラインアップなど、シングルモデルの要素を引き継いでいます。ノック時にノック棒と軸が一体化することでシームレスな印象を与え、“「かく」ひと時を心地よく。”使っていただけます。
左から『uniball ZENTO シグニチャーモデル 回転繰り出し式3色ボールペン』
0.38mm：シルバー／0.5mm：Mブラック
『uniball ZENTO フローモデル 3色ボールペン』
0.38mm：Bネイビー、Hグリーン／0.5mm：Hベージュ、Bバーガンディ
『uniball ZENTO スタンダードモデル 3色ボールペン』
0.38mm：リネン、ミスト、カナリア／0.5mm：スレートグレー、ラベンダー、アドビ
※『uniball ZENTO シグニチャーモデル 回転繰り出し式3色ボールペン』、『uniball ZENTO フローモデル 3色ボールペン』は、ギフトにも適した紙製パッケージ仕様です。
【商品概要】
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発売日：2026 年 6 月 25 日（木）
※店頭展開日は店舗により異なります。
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