昆虫フェロモン市場分析レポート：2026年545.37百万米ドル規模、成長率7.57%推移
昆虫フェロモンとは、昆虫が体外へ放出する化学シグナル物質であり、交尾、集合、採餌、警戒などの行動を誘導する役割を持つ。農業分野では主に性フェロモン（Sex Pheromones）が利用されており、市場全体の中心製品となっている。
なかでも交信撹乱（Mating Disruption）は昆虫フェロモン活用技術の代表例である。圃場内に人工合成フェロモンを大量に放出することで、雄成虫が雌を発見できなくなり、繁殖を抑制する。近年では果樹、野菜、綿花、トウモロコシなど幅広い作物で利用が進んでおり、昆虫フェロモン市場の成長を支える中核技術となっている。
さらに昆虫フェロモンは、防除用途だけでなく植物検疫、侵入害虫監視、生態系調査、生物多様性評価などの分野でも活用が拡大している。
昆虫フェロモン市場は、環境負荷の低い害虫防除技術への需要拡大を背景に、世界的な成長局面を迎えている。昆虫フェロモンは、農薬使用量削減と農業生産性向上を同時に実現できる技術として注目されており、IPM（総合的病害虫管理）や有機農業の普及を追い風に採用が加速している。
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図. 昆虫フェロモンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「昆虫フェロモン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、昆虫フェロモンの世界市場は、2025年に507.55百万米ドルと推定され、2026年には545.37百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.57%で推移し、2032年には844.96百万米ドルに拡大すると見込まれています。
昆虫フェロモン市場拡大の背景
昆虫フェロモン市場の成長を支える最大の要因は、従来型化学農薬の限界が顕在化していることである。長年にわたる農薬依存型農業は、害虫の薬剤抵抗性発達、防除コスト上昇、生態系破壊、農薬残留問題など多くの課題を生み出してきた。特に果樹園や高付加価値作物では、農薬使用回数削減と収穫物品質向上の両立が重要課題となっている。
このような状況下で昆虫フェロモンは、生物農薬の中でも高い選択性と安全性を有する防除技術として評価されている。同種害虫のみを標的とするため、天敵昆虫や受粉昆虫への影響が極めて小さく、持続可能な農業体系の構築に貢献している。
地域別に見る昆虫フェロモン市場動向
地域別では欧州が世界最大の昆虫フェロモン消費市場であり、2023年時点で34.65％の市場シェアを占めている。欧州連合（EU）では化学農薬使用削減政策が継続的に推進されており、昆虫フェロモンを含む生物農薬への補助制度も市場拡大を後押ししている。
北米市場は24.00％のシェアを有し、高付加価値果樹やナッツ類を中心に昆虫フェロモン導入が進展している。一方、中国は17.11％の市場シェアを持ちながらも、2024～2030年の予測CAGRが約10.11％と世界最高水準に達しており、今後の成長エンジンとして注目されている。中国では果樹栽培面積拡大と農薬規制強化が昆虫フェロモン需要を押し上げている。
昆虫フェロモン業界の競争環境と技術革新
現在の昆虫フェロモン市場では、Shin-Etsu Chemical、BASF、Suterra、Biobest Group、Proviviが主要プレイヤーとして高い市場認知度を有している。特に信越化学は高純度フェロモン合成技術で強みを持ち、多くの農業先進国で事業基盤を確立している。
過去6か月間では、長期間効果を維持する徐放性ディスペンサーやドローン散布対応製剤への投資が増加している。また、AI画像認識システムと昆虫フェロモントラップを連携させた害虫モニタリングサービスも商業化が進んでいる。実際に一部の果樹農園では、昆虫フェロモンとデジタル農業技術を組み合わせることで防除コストを20～30％削減した事例も報告されている。
なかでも交信撹乱（Mating Disruption）は昆虫フェロモン活用技術の代表例である。圃場内に人工合成フェロモンを大量に放出することで、雄成虫が雌を発見できなくなり、繁殖を抑制する。近年では果樹、野菜、綿花、トウモロコシなど幅広い作物で利用が進んでおり、昆虫フェロモン市場の成長を支える中核技術となっている。
さらに昆虫フェロモンは、防除用途だけでなく植物検疫、侵入害虫監視、生態系調査、生物多様性評価などの分野でも活用が拡大している。
昆虫フェロモン市場は、環境負荷の低い害虫防除技術への需要拡大を背景に、世界的な成長局面を迎えている。昆虫フェロモンは、農薬使用量削減と農業生産性向上を同時に実現できる技術として注目されており、IPM（総合的病害虫管理）や有機農業の普及を追い風に採用が加速している。
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図. 昆虫フェロモンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「昆虫フェロモン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、昆虫フェロモンの世界市場は、2025年に507.55百万米ドルと推定され、2026年には545.37百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.57%で推移し、2032年には844.96百万米ドルに拡大すると見込まれています。
昆虫フェロモン市場拡大の背景
昆虫フェロモン市場の成長を支える最大の要因は、従来型化学農薬の限界が顕在化していることである。長年にわたる農薬依存型農業は、害虫の薬剤抵抗性発達、防除コスト上昇、生態系破壊、農薬残留問題など多くの課題を生み出してきた。特に果樹園や高付加価値作物では、農薬使用回数削減と収穫物品質向上の両立が重要課題となっている。
このような状況下で昆虫フェロモンは、生物農薬の中でも高い選択性と安全性を有する防除技術として評価されている。同種害虫のみを標的とするため、天敵昆虫や受粉昆虫への影響が極めて小さく、持続可能な農業体系の構築に貢献している。
地域別に見る昆虫フェロモン市場動向
地域別では欧州が世界最大の昆虫フェロモン消費市場であり、2023年時点で34.65％の市場シェアを占めている。欧州連合（EU）では化学農薬使用削減政策が継続的に推進されており、昆虫フェロモンを含む生物農薬への補助制度も市場拡大を後押ししている。
北米市場は24.00％のシェアを有し、高付加価値果樹やナッツ類を中心に昆虫フェロモン導入が進展している。一方、中国は17.11％の市場シェアを持ちながらも、2024～2030年の予測CAGRが約10.11％と世界最高水準に達しており、今後の成長エンジンとして注目されている。中国では果樹栽培面積拡大と農薬規制強化が昆虫フェロモン需要を押し上げている。
昆虫フェロモン業界の競争環境と技術革新
現在の昆虫フェロモン市場では、Shin-Etsu Chemical、BASF、Suterra、Biobest Group、Proviviが主要プレイヤーとして高い市場認知度を有している。特に信越化学は高純度フェロモン合成技術で強みを持ち、多くの農業先進国で事業基盤を確立している。
過去6か月間では、長期間効果を維持する徐放性ディスペンサーやドローン散布対応製剤への投資が増加している。また、AI画像認識システムと昆虫フェロモントラップを連携させた害虫モニタリングサービスも商業化が進んでいる。実際に一部の果樹農園では、昆虫フェロモンとデジタル農業技術を組み合わせることで防除コストを20～30％削減した事例も報告されている。