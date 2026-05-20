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愛猫に衛生的で快適な空間を。バリバリボウルとの組み合わせで“モフモフくつろげるベッド”に変身！4wayベッド「モフリング」5月20日新発売
〜丸洗い可能な厚手コットン素材で、夏場も清潔に使いやすい〜
猫壱について
猫が壱番。猫壱。
猫壱は、猫、そして猫と暮らす人のことを"壱番" に考えるモノづくり集団です。
私たちは、猫という存在に、深く魅了されています。
美しい毛色や自立した佇まい、たまに見せてくれる甘えた表情。
猫の素晴らしさは、挙げればキリがありません。
そんな愛おしい猫たちのため、猫にとって安全な素材を使用し、猫工学や猫と暮らす人へのサーチに基づいた妥協のない製品を作り上げています。
猫への愛を全ての源に、猫と猫を愛する人に尽くすブランドです。
猫壱：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/about
猫壱は「猫保護活動」を応援しています
活動の一環として、猫壱会員様へのご登録
※1名さまにつき5円（＝御縁）と、猫壱の人気おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」の売上の内1％を合わせた金額を、猫保護団体に寄付しています。
活動実績：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/csr
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
≪本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先≫
MOON-X Japan株式会社 猫壱カンパニー広報担当
E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
猫壱
https://www.necoichi.co.jp/
MOON-X Japan株式会社が運営する、猫用品ブランド『猫壱』は、これから迎える夏のエアコンによる冷えや衛生面に着目し、オールシーズン使える4wayベッド「モフリング」を2026年5月20日（水）より新発売します。
リング状のクッションが猫の体にフィットし、周囲の視線をほどよく遮ることで、猫が好む籠れる空間を演出します。猫壱で人気の爪とぎ「バリバリボウル（レギュラー）」にも装着可能な4way仕様で、愛猫の好みに合わせたスタイルで使うことができます。
【開発背景】
夏場はエアコンによる冷えや湿気など、環境にも配慮が必要な季節です。また猫は、狭く囲まれた場所で体を丸めて寝ることを好む習性があります。
猫壱はこうした季節の環境変化と猫の習性に着目し、丸洗いできる清潔性と猫が快適にくつろげるモフモフ空間を両立した4wayベッドとして、本商品を開発しました。
【商品概要】
リング状のクッションが猫の体にフィットし、周囲の視線をほどよく遮ることで、猫が安心して籠れる空間をつくります。クッションの種類とバリバリボウル（レギュラー）の組み合わせによって、使い方を選べる4way仕様です。丸洗い可能で清潔に使用でき、猫が快適に過ごせる寝心地と、飼い主が手入れしやすい利便性を両立しています。
【モフリングの特徴】
■4wayで使えるマルチ仕様
愛猫のお好みに合わせて4wayの使い方が可能。
1.モフリングをそのまま使う。
2.モフリングの中のクッションを単体で使う。
3.バリバリボウル（レギュラー）にリングクッションのみを被せて包み込まれるようなベッドに。
4.3にクッションを追加すればよりモフモフで籠れる寝心地のベッドに変身。
■ 清潔＆快適な寝心地
丸洗い可能なので汚れやニオイを抑えて清潔に使用できます。通気性と保温性を兼ね備えており、オールシーズンで猫が快適に過ごせる素材です。
また、丈夫な厚手コットン素材を使用しているため引っ掻きや噛みつきに強いので長く使用できます。猫の快適な寝心地と飼い主の手入れのしやすさを両立しています。
【商品情報】
■モフリング
価格：￥3,828（税込）
カラー：ホワイト
サイズ：幅54cm×奥行54cm×高さ8cm
重さ：650g
■発売日/販売場所
発売日：2026年5月20日（水）
販売場所：
＜店舗＞
猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店
＜オンライン＞
猫壱公式オンラインストア：https://www.necoichi.co.jp/
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/necoichi/
Amazon：https://p.moon-x.com/necoichi-store
【組み合わせで使うバリバリボウル（レギュラー）の商品詳細】
バリバリボウル（レギュラー）は、すり鉢状のフォルムが猫の体にやさしくフィットし、体重を分散することで安心して身をゆだねられる爪とぎベッドです。
商品全体の接着には植物由来のコーンスターチ糊を使用し、猫が嫌がるニオイを抑えています。 また、90％の再生紙に10％のパルプを配合することで木の繊維がしっかり残るため、研ぎカスが出にくく、耐久性にも優れており長く使えます。
ほかに大きいサイズの「バリバリボウル XL」や「バリバリステップ」「バリバリボウルタワー」など、多様な形状の爪とぎ商品を展開しています。
■バリバリボウル（レギュラー）
価格：￥3,278（税込）
カラー：ライトブラウン、ダークブラウン、ナチュラル、ホワイト
サイズ：円直径39.5cm×高さ12cm
商品URL：https://www.necoichi.co.jp/shop/products/4582725983067
リング状のクッションが猫の体にフィットし、周囲の視線をほどよく遮ることで、猫が好む籠れる空間を演出します。猫壱で人気の爪とぎ「バリバリボウル（レギュラー）」にも装着可能な4way仕様で、愛猫の好みに合わせたスタイルで使うことができます。
【開発背景】
夏場はエアコンによる冷えや湿気など、環境にも配慮が必要な季節です。また猫は、狭く囲まれた場所で体を丸めて寝ることを好む習性があります。
猫壱はこうした季節の環境変化と猫の習性に着目し、丸洗いできる清潔性と猫が快適にくつろげるモフモフ空間を両立した4wayベッドとして、本商品を開発しました。
【商品概要】
リング状のクッションが猫の体にフィットし、周囲の視線をほどよく遮ることで、猫が安心して籠れる空間をつくります。クッションの種類とバリバリボウル（レギュラー）の組み合わせによって、使い方を選べる4way仕様です。丸洗い可能で清潔に使用でき、猫が快適に過ごせる寝心地と、飼い主が手入れしやすい利便性を両立しています。
【モフリングの特徴】
■4wayで使えるマルチ仕様
愛猫のお好みに合わせて4wayの使い方が可能。
1.モフリングをそのまま使う。
2.モフリングの中のクッションを単体で使う。
3.バリバリボウル（レギュラー）にリングクッションのみを被せて包み込まれるようなベッドに。
4.3にクッションを追加すればよりモフモフで籠れる寝心地のベッドに変身。
■ 清潔＆快適な寝心地
丸洗い可能なので汚れやニオイを抑えて清潔に使用できます。通気性と保温性を兼ね備えており、オールシーズンで猫が快適に過ごせる素材です。
また、丈夫な厚手コットン素材を使用しているため引っ掻きや噛みつきに強いので長く使用できます。猫の快適な寝心地と飼い主の手入れのしやすさを両立しています。
【商品情報】
■モフリング
価格：￥3,828（税込）
カラー：ホワイト
サイズ：幅54cm×奥行54cm×高さ8cm
重さ：650g
■発売日/販売場所
発売日：2026年5月20日（水）
販売場所：
＜店舗＞
猫壱 OFFICIAL STORE ららぽーと横浜店
＜オンライン＞
猫壱公式オンラインストア：https://www.necoichi.co.jp/
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/necoichi/
Amazon：https://p.moon-x.com/necoichi-store
【組み合わせで使うバリバリボウル（レギュラー）の商品詳細】
バリバリボウル（レギュラー）は、すり鉢状のフォルムが猫の体にやさしくフィットし、体重を分散することで安心して身をゆだねられる爪とぎベッドです。
商品全体の接着には植物由来のコーンスターチ糊を使用し、猫が嫌がるニオイを抑えています。 また、90％の再生紙に10％のパルプを配合することで木の繊維がしっかり残るため、研ぎカスが出にくく、耐久性にも優れており長く使えます。
ほかに大きいサイズの「バリバリボウル XL」や「バリバリステップ」「バリバリボウルタワー」など、多様な形状の爪とぎ商品を展開しています。
■バリバリボウル（レギュラー）
価格：￥3,278（税込）
カラー：ライトブラウン、ダークブラウン、ナチュラル、ホワイト
サイズ：円直径39.5cm×高さ12cm
商品URL：https://www.necoichi.co.jp/shop/products/4582725983067
猫壱について
猫が壱番。猫壱。
猫壱は、猫、そして猫と暮らす人のことを"壱番" に考えるモノづくり集団です。
私たちは、猫という存在に、深く魅了されています。
美しい毛色や自立した佇まい、たまに見せてくれる甘えた表情。
猫の素晴らしさは、挙げればキリがありません。
そんな愛おしい猫たちのため、猫にとって安全な素材を使用し、猫工学や猫と暮らす人へのサーチに基づいた妥協のない製品を作り上げています。
猫への愛を全ての源に、猫と猫を愛する人に尽くすブランドです。
猫壱：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/about
猫壱は「猫保護活動」を応援しています
活動の一環として、猫壱会員様へのご登録
※1名さまにつき5円（＝御縁）と、猫壱の人気おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」の売上の内1％を合わせた金額を、猫保護団体に寄付しています。
活動実績：https://www.necoichi.co.jp/shop/pages/csr
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：
https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
≪本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先≫
MOON-X Japan株式会社 猫壱カンパニー広報担当
E-MAIL：press@moon-x.com
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