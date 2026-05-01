全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、2026年5月21日(木)より開催する新作リアル脱出ゲーム『最後の放課後からの脱出』のオリジナルグッズを発表いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/houkago/

リアル脱出ゲームに魅了された高校生4人が「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部」を結成し、自らリアル脱出ゲームを制作しようとする姿を描いた「光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部プロジェクト」。その第3作目にして集大成となるリアル脱出ゲームが、『最後の放課後からの脱出』です。 舞台は卒業式前日。プレイヤーは卒業を控える3年生として、リアル脱出ゲーム部2年生の渚と海咲に体育館へ閉じ込められてしまいます。2人が仕掛けるのは、卒業を懸けたリアル脱出ゲーム。同級生のリアル脱出ゲーム部部員、一葉、琴音と協力し、この学校から卒業することはできるのか。彼女たちの渾身の謎をすべて解き明かした先に待つ、心が震える物語の結末をぜひ会場でご体験ください。

◼︎コレクションにぴったりなオリジナルグッズ全6種が登場！

そんな本イベントのオリジナルグッズ6種を一挙公開。注目は、本グッズ限定の書き下ろしメッセージがついた「ひかがくリア脱部からのメッセージ付き 桜のアクリルチャーム」。春らしい桜とメンバーごとの可愛らしいアイコンのデザインになっており、手に取るだけでメンバーそれぞれの思いを受け取れるアイテムとなっています。また、過去のイベントを彷彿とさせるアイテムを詰め合わせた「フレークシール」や、各メンバーのサインが豪華な箔押し仕様で入った「ブロマイドカード&硬質カードケース」など、彼女たちとの歩みを身近に感じられるコレクションアイテムをご用意。その他、定番の「脱出成功／失敗ステッカーセット」や、ここでしか読むことができないイベント制作秘話などが語られた「イベントパンフレット」、自宅でも彼女たちの謎を楽しめる「謎付きクリアファイル」もラインナップ。どのアイテムもメンバーのこだわりが感じられ、過去のイベントにご参加いただいた方はもちろんのこと、本イベントを終えた後も、ぜひオリジナルグッズを手に取って物語の余韻をお楽しみください。 さらに、全グッズの紹介動画を光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@hgm_escape)で公開中です。気になるアイテムをいち早くチェックできるので、こちらもぜひご覧ください。 『最後の放課後からの脱出』は、2026年5月21日(木)からリアル脱出ゲーム渋谷店を皮切りにスタート。その後、大阪や愛知でも開催予定です。スタートまで残り3週間と迫り、さらなる盛り上がりを見せる本イベント。オリジナルグッズと合わせて、光ヶ峰学園リアル脱出ゲーム部がおくる新たな物語にどうぞご期待ください。

『最後の放課後からの脱出』 オリジナルグッズ一覧

◼︎ひかがくリア脱部からのメッセージ付き 桜のアクリルチャーム 各2,000円 【サイズ】BOX：約W105×H80mm、 アクリルチャーム：W58×H60mm、メッセージカード：約W90×H70mm 【内容物】：アクリルチャーム、メッセージカード／全4種 ◼︎フレークシール 各900円 W30×H30mm以内／全4種 ◼︎ブロマイドカード&硬質カードケース 各950円 【サイズ】ブロマイドカード：約W54×H86mm、硬質カードケース：W68×H99mm 【内容物】：ブロマイドカード、硬質カードケース／全4種 ◼︎イベントパンフレット 1,300円 B5(16ページ) ◼︎謎付きクリアファイル 各1,200円 A4(謎用紙付き)／全2種 ◼︎謎付きクリアファイルセット 3,000円 A4(謎用紙付き)／3種セット ◼︎脱出成功／失敗ステッカーセット 各500円 正方形ステッカー：H50×W50mm／円形ステッカー：φ55mm／全2種、2枚セット

『最後の放課後からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/houkago/ ◼︎イベントCM https://youtu.be/al3U5ThnTuU ◼︎ストーリー 「放課後、体育館に来てください」 卒業式前日、あなたの机に入れられていたのは差出人不明の手紙だった。 あなたは光ヶ峰学園高校の3年生。 手紙に誘われたあなたが体育館に向かうと、そこには3年生が全員集められていた。その中にはリアル脱出ゲーム部の3年生である一葉と琴音もいる。 戸惑うあなたたちの前に現れたのは、リアル脱出ゲーム部の2年生である渚と海咲。 渚「この体育館に謎を仕掛けて、3年生の皆さんを閉じ込めました！」 海咲「すべての謎を解き明かしてここから脱出できなければ...明日の卒業式には出席できません！」 2人の宣言により突如始まった、卒業を懸けたリアル脱出ゲーム。 あなたは一葉や琴音と協力し、仕掛けられた謎を解き明かしていく。 すべての謎を解き明かし、この光ヶ峰学園から笑顔で卒業することができるだろうか？

◼︎プレイ形式 ・所要時間：約110分 ・参加人数：1チーム最大4人 ・一斉スタート ・屋内イベント ◼︎開催会場、日程 【東京】リアル脱出ゲーム渋谷店：2026年5月21日(木)～6月21日(日) 大阪、愛知でも開催予定！ ◼︎チケット販売スケジュール 好評販売中！ ◼︎チケット料金 〈前売(平日)〉 一般：3,900円 グループチケット(1～4人)：1人あたり3,600円(合計14,400円) 〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉 一般：4,200円 グループチケット(1～4人)：1人あたり3,900円(合計15,600円) ※当日チケットは料金が異なります。チケットの詳細は特設サイトをご確認ください。 ◼︎主催/企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しているのが、私たちSCRAPです。 SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。 テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine